Два двухэтажных дома горят в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупный пожар ликвидируют в городе Братске. Там горят два двухэтажный деревянных многоквартирных дома. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре в жилом районе Заярский города Братска поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 15.39. К месту пожара по повышенному рангу были направлены пожарные расчёты всех пожарно-спасательных частей города. В настоящее время на месте пожара работают 15 единиц пожарной техники, в том числе автоцистерны и автолестница, 39 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что тушение огня осложнялось отсутствием воды из-за отключения электричества на насосной станции. Ситуацию усугубил порывистый ветер и сухая погода.

Информация уточняется.

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