Поиски пропавшего Ан-2 из Бурятии возобновлены в Иркутской области

Вот на таком самолете поднялся в небо пропавший экипаж, только цвета борта были желтые и синие Фото: Виктор Гусейнов

Две недели как возобновлены поиски пропавшего 19 июля прошлого года самолета Ан-2. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, борт с двумя членами экипажа и еще 4 пилотами вылетел с площадки в селе Кырен Тункинского района Бурятии. Им предстояло облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Их искали и охотники, и сотрудники МЧС с квадрокоптерами. Однако, результата поиски не принесли, а продолжать их поздней осенью уже мешали погодные условия, выпал снег.

«Сейчас снова есть все условия, чтобы продолжить розыск», - отметил глава региона.

Специалисты просят откликнуться горных туристов, лесников, которые видели или знают тех, кто видел обломки желтого или синего цвета.

КОНКРЕТНО

Если вы видели синие или желтые обломки, или обладаете еще какой-нибудь информацией, звоните в МЧС по Бурятии - 8 (3012) 39-99-99.