Пекарня в торговом центре загорелась в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне вечером, 1 июня в жилом районе Энергетик города Братска произошел пожар. После того, как пожарные прибыли на место, выяснилось, что огонь был потушен автоматической установкой пожаротушения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент возникновения пожара посетители и обслуживающий персонал в здании отсутствовали. На месте оставались охранники частного предприятия. Примерно в 21:00 в закрытом здании сработала пожарная сигнализация. Охранники, проведя обход, обнаружили задымление в пекарне, дверь которой была заперта. Вскрыв дверь, сотрудники охранного предприятия обнаружили, что помещение задымлено. Отрытого горения уже не наблюдалось, поскольку в первые же минуты в помещении сработала система автоматического пожаротушения, в результате открытый огонь был потушен, - рассказали в ведомстве.

Огонь повредил стены пекарни, где произошло задымление и вытяжку на площади двух квадратных метров. Возгорание началось из-за нагрева электросети в аварийном режиме работы. Размер материального ущерба устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряка, по неосторожности спалившего два дома в Ангарске, разыскивает полиция

(подробности)

Поиски пропавшего Ан-2 из Бурятии возобновлены в Иркутской области (подробности)

Режим повышенной готовности сняли в трех районах Иркутской области (подробности)