В ДТП под Иркутском погиб 63-летний водитель и 11-летний ребенок Фото: ГУ МВД по Иркутской области

63-летний водитель не справился с управлением и на скорости врезался в бетонный забор. Трагедии могло не случиться, но никто из находящихся в машине не был пристегнут, в итоге погиб сам водитель, а также 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В машине Toyota Vitz также пострадала 8-летняя девочка, - говорят полицейские. – Ее доставили в больницу.

С детьми в салоне ехали и их 29-летняя мать. Женщина была пьяна. Медики осмотрели ее – госпитализация не понадобилась. Сотрудники регионального МВД также выяснили, что погибший водитель не имел права садиться за руль, он уже был лишен удостоверения за пьяную езду. Сейчас все обстоятельства ДТП уточняются.

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