17-летний подросток утонул в карьере в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В местности Казачьи Луга в Иркутске 17 летний подросток утонул, купаясь в карьере. Спустя несколько часов было обнаружено его тело и поднято на поверхность. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В прошлом году в течение июня-июля, на стихийных и необорудованных пляжах утонули 10 несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.

Также в летний период трагические ситуации с детьми часто происходят в многоэтажных домах, когда малыши остаются без присмотра родителей. Так в этом году 9 несовершеннолетних выпали из окон и балконов, получив тяжелые травмы.

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