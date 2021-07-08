Искусственные дожди вызовут для тушения пожаров на севере Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В трех районах Иркутской области вызовут искусственные дожди для тушения крупных пожаров. Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны сегодня будет работать в Катангском, Бодайбинском и Киренском районах. Над территорией образовалась благоприятная облачность. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано шесть пожаров. Потушено возгорание, обнаруженное 7 июля в Усть-Илимском районе. В этом же районе ликвидировано три ранее зарегистрированных пожара. Еще два очага потушено в Нижнеилимском районе, один из них действовал с 4 июля, другой – с 5 июля. Общая площадь ликвидированных накануне пожаров составляла 67,8 га, - рассказали в ведомстве.

С 7 июля в лесном фонде действуют 11 пожаров . Кроме того, действует пожар на охраняемых землях в Витимском заповеднике на площади 82 га, из которых 58 га нелесных.

Накануне в тушении участвовало 354 пожарных-десантника, 62 работника лесопожарных станций, 54 мобилизованных гражданина и 47 единиц наземной техники. Также ведется мониторинг обстановки с воздуха.

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