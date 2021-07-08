МС-21 с российским двигателем прилетел для испытаний в аэропорт Жуковский в Московской области

МС-21 с российским двигателем прилетел для испытаний в Московскую область. Фото: корпорация "Иркут"

Готовят к показу широкой публике. МС-21 с российским двигателем ПД-14 познакомят с представителями стран мира на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Перед этим борту предстоит пройти летные испытания. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Иркут».

Накануне МС-21-310, имеющий бортовой номер 73055 перелетел в аэропорт Жуковский, где и продолжит полеты по программе летных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова. В Московскую область самолет прибыл из Ульяновска, где его окрасили в бело-синие цвета.

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Напомним, история российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 началась в 2008 году, сборка опытных образцов стартовала в 2014-ом. Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017-ого. Сертификация самолета должна закончится в этом году, а возможность серийное производства рассматривается уже с 2022 года.

Самолет МС-21 способен перевозить пассажиров, грузы на внутренних и международных авиалиниях. В зависимости от модификации на борт смогут подниматься от 130 до 211 человек. Конкретно в этом варианте вместимость кресел от 160 до 211. К слову, это уже не первый опытный образец, четвертый улетел в Жуковский еще в марте прошлого года. А второй образец в нынешнем марте прошел проверку противообледенительных систем над побережьем Белого моря.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

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