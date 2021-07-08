20 нарушений масочного режима среди водителей общественного транспорта выявили в Иркутске

В Иркутске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверку провели на остановках города: «Байкальская», «Волжская», «Чкалова», «Узловая», «Магазин» на улице Новаторов, «Марии Ульяновой», «Аэропорт», «Чайка», «Свердловский рынок», «ГПТУ №1». Совместно с представителями МУ МВД России «Иркутское» и ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» проведен рейд на «Байкальском кольце». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В ходе рейдового мероприятия проверено 469 автобусов и 23 троллейбуса. Выявлено 20 нарушений масочного режима водителями. Также отмечены нарушения со стороны пассажиров. С ними проведены разъяснительные беседы о необходимости ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания, - рассказали в ведомстве.

Также ежедневно рейды проходят в магазинах, торговых центрах, кафе, фитнес-клубах и других объектах.

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