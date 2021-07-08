Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июля: больше 500 детей вылечили от COVID-19 за месяц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 8 июля. На сегодняшний день в ковидных госпиталях Иркутской области занято уже 5554 коек, тогда как министр здравоохранения накануне говорил, что всего развернуто больше 5800 мест в 55 медучреждениях региона. За сутки госпитализировали 133 сибиряков.

На данный момент идет перепрофилирование Иркутской областной клинической больницы. Ее открытие как ковидного госпиталя обеспечит еще семь сотен мест для больных COVID-19. Что немало важно, большинство из них будут обеспечены кислородной поддержкой и возможностью реанимации. Это необходимость третьей волны пандемии: вирус мутировал, болеет в этот раз тяжелее большинство – 60-70% зараженных требуется кислород.

Коронавирус в Иркутске, статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июля: переболели 6805 детей

Коронавирус теперь не щадит ни стариков, ни младенцев. Но дети во время первой и второй волн пандемии заражались реже. Так, за все время распространения COVID-19 в регионе переболели им 6805 детей. За сутки выздоровели 74 человека в Иркутской области, 31 из них - несовершеннолетний. Больше 500 детей вылечили от коронавируса за последний месяц. если быть точными - 528.

Всего же в Приангарье в общей сложности победить новую коронавирусную инфекцию удалось 70 742 зараженным. Надеемся, сделать это получится и у тех, 348 сибиряков, кто получил за минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов. И у тех, кто лечится амбулаторно, 8 июля таковыми являются 3059 наших земляков. И у тех, кто сейчас находятся в больницах – их, напомним 5554 человек, 334 из них в тяжелом состоянии.

Количество инфицированных за время пандемии в регионе на 8 июля составляет 76 875. Скончались от COVID-19 за этот промежуток времени 3074 зараженных (+32 за сутки) и умерли 316 (+3) инфицированных умерли из-за других тяжелых болезней.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июля: можно ли вакцинироваться беременным и кормящим мамам

Об этом иркутские врачи рассказали накануне во время прямого эфира в соцсетях. И мнение медиков было однозначным – беременным и кормящим делать этого не стоит.

-А вот если вы планируете беременность, то следует отнестись к этому с большой ответственностью и иммунизироваться. В том числе и ближайшему окружению женщины, которое впоследствии будет общаться с ней, - говорит главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова.

Специалист также рассказала как проходят роды у материей, зараженных коронавирусом, - подробности здесь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 июля.

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