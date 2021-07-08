200 тысяч рублей штрафа заплатит продавец обуви за попытку дать взятку полицейскому в Иркутской области

В Зиме суд огласил приговор 30-летнему иностранцу, который работал на территории России продавцом обуви и одежды. Его признали виновным в покушении на дачу взятки полицейскому. Предприниматель хотел, чтобы правоохранители закрыли глаза на его нарушения. Уголовное дело расследовано следователем по ОВД Зиминского МСО СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службах региональных СУ СКР и прокуратуры.

- Судом установлено, что в апреле 2021 года подсудимый, будучи продавцом в магазине одежды и обуви, во избежание изъятия контрафактного товара, пришел в служебный кабинет начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, и в ходе беседы положил ему на стол денежные средства в сумме 51 тысяча рублей, - рассказали в ведомствах.

От получения денег сотрудник полиции отказался, доложив руководству о поступившем предложении. Оперативники доставили взяткодателя в отдел.

Суд назначил иностранному предпринимателю штраф – 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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