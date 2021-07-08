Наталья Воробьева, Артем Черноусов и Ирина Долгова (слева направо) едут на Олимпиаду в Токио. Фото: Юлия Пыхалова, личный архив Артема Черноусова, Ирины Долговой.

Уже через две недели стартуют главные спортивные соревнования четырехлетия – Олимпиада в Токио. Напомним, Игры должны были состояться еще летом 2020 года, но тогда их перенесли из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия на Национальном стадионе Токио состоится 23 июля. А уже через день атлеты вступят в борьбу за медали. Ну а пока стал известен полный состав сборной России. И конечно в нем есть спортсмены из Иркутской области. Итак, за кого будем болеть?

АРТЕМ ЧЕРНОУСОВ (ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА)

Первым лицензию на Олимпиаду завоевал титулованный стрелок из Иркутска Артем Черноусов. Для 25-летнего сибиряка эти Игры станут первыми в карьере. И на них новоиспеченный чемпион Европы отправится вместе с женой Маргаритой, которая также вошла в состав женской сборной России по пулевой стрельбе. Правда, она будет представлять Московскую область.

- Настрой самый боевой, - рассказал Артем Черноусов корреспонденту «КП»-«Иркутск». – Готовы побеждать и физически и психологически. Мы с женой круглый год вместе на сборах, на соревнованиях. Меня полностью устраивает такой расклад. Соревнуемся ли между собой? Нет! У кого больше медалей, точно не считаем. Да и не пересчитать их, разве только по весу.

Кстати, если вы думаете, что стрелковый спорт в Иркутске непопулярен, то сильно ошибаетесь. По словам Артема, в городские секции уже проводят отборы детей. Нет сомнения, что в случае если Артем привезет из Токио медали, от желающих записаться в секцию мальчишек и девчонок точно не будет отбоя.

- Я начал заниматься только в 15 лет, - говорит Артем. – Это довольно поздно. Меня взяли только потому, что до этого я занимался стрельбой из лука. Лучше всего приводить ребенка в секцию спортивной стрельбы в 12-13 лет.

В Токио Артем Черноусов будет выступать в двух дисциплинах. Так что, ждем от него две медали

Артем Черноусов с женой Маргаритой. Фото: личный архив Артема Черноусова.

КОГДА БОЛЕЕМ ЗА АРТЕМА ЧЕРНОУСОВА

24 июля – стрельба из пневматического пистолета (мужчины)

27 июля - стрельба из пневматического пистолета (смешанные команды)

ДОСЬЕ «КП»

Артем ЧЕРНОУСОВ

Родился 10 января 1996 года в Иркутске.

С 9 до 15 лет занимался стрельбой из лука и получил звание кандидата в мастера спорта. Затем перешел в секцию пулевой стрельбы из пневматического и малокалиберного пистолета.

Достижения: чемпион мира 2018 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира 2018. Чемпион Европы 2017, 2018, 2020, 2021, серебряный (2018, 2019) и бронзовый призер чемпионата Европы 2019, 2021. Чемпион Европейских игр 2019.

Личная жизнь: 2 августа 2019 года женился на чемпионке Европейских игр и призёре чемпионата мира по стрельбе Маргарите Ломовой.

ИРИНА ДОЛГОВА (ДЗЮДО)

Для дзюдоистки из Братска Ирины Долговой, которой в сентябре исполнится 26 лет, Олимпийские игры в Японии станут уже вторыми в карьере. В 2016 году Ирина выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда попасть в число призеров ей тогда не удалось. В 1/8 финала братчанка уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

- В Токио Ирина Долгова будет выступать в весовой категории до 48 килограммов, - рассказали в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – А теперь о том, когда болеть за Ирину. Олимпийский турнир по дзюдо пройдет с 24 по 30 июля. Каждый день будет разыгрываться по два комплекта медалей. 31 июля состоится турнир среди смешанных команд. Соревнования в таком формате будут проходить впервые на Олимпийских играх.

Кстати, в 2016 году Ирине Долговой удалось потренироваться в одном зале с Владимиром Путиным. Это произошло в Сочи. Тогда Владимир Путин приехал на тренировку сборной Росссии на спортивную базу.

Сейчас же, перед Играми в Токио, в родном Братске развернули целую акцию поддержку Ирины в соцсетях. Присоединиться к ней несложно. Для этого необходимо выложить фото, видео или текст с хэштегами #ДолговаБратскстобой и #ДолговаРоссиястобой в любой из социальных сетей (Facebook, Instagram, Одноклассники и Вконтакте). Все опубликованные материалы с хэштегами будут дублироваться в сообществе во Вконтакте «Ирина Долгова, Братск с тобой!». Отправить также можно напрямую через личные сообщения сообщества или через функцию "Предложить новость", а также прислав на электронную почту dolgovaolympics@yandex.ru.

Ирина Долгова едет на свою вторую Олимпиаду. Фото: личный архив Ирины Долговой

КОГДА БОЛЕЕМ ЗА ИРИНУ ДОЛГОВУ

24 июля – соревнования среди женщин до 48 кг.

31 июля – соревнования среди смешанных команд.

ДОСЬЕ «КП»

Ирина ДОЛГОВА

Родилась: 26 сентября 1995 года в Братске.

Спортсменка тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске, у Наталии Дору.

Достижения: чемпион Европы 2018, серебряный призер чемпионата Европы 2017. Серебряный (2019) и бронзовый (2015) призер Европейских игр. Чемпион мира до 17 лет.

Наталья ВОРОБЬЕВА (БОРЬБА)

Ну и наконец, самая опытная наша спортсменка, единственная российская олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьева из Тулуна. Для 30-летней спортсменки это уже третья Олимпиада в карьере. В Лондоне 2012 она завоевала золото, а в Рио-де-Жанейро 2016 – серебро. В Японии мы будем болеть за сибирячку, которая сейчас выступает за Санкт-Петербург, в весовой категории до 76 кг.

Напомним, после золотой медали в Лондоне Наталья Воробьева стала народной героиней для родного маленького Тулуна. Вернувшись с Игр, чемпионка подарила своему первому тренеру Камилю Джиганчину автомобиль.

Наталья Воробьева может завоевать свою третью олимпийскую медаль Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

КОГДА БОЛЕЕМ ЗА НАТАЛЬЮ ВОРОБЬЕВУ

1 августа – соревнования среди женщин в весовой категории до 76 кг.

ДОСЬЕ «КП»

Наталья ВОРОБЬЕВА

Родилась 27 мая 1991 года в Тулуне

Достижения: чемпион Олимпиады 2012, серебряный призер Олимпиады 2016. Чемпион мира 2015, 2019. Серебряный (2013) и бронзовый призер чемпионата мира (2014). Чемпион Европы 2013, 2014, 2020. Серебряный (2021) и бронзовый призер чемпионата Европы (2012). Бронзовый призер Европейских игр (2015)

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