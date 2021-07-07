«Едем в Токио, чтобы взять пять медалей»: семейная пара стрелков будет выступать на Олимпиаде в Японии

Артем и Маргарита Черноусовы вместе выступят на Олимпиаде в Токио. Фото: личный архив Артема Черноусова

- Кто как на Олимпиаду едет, а я с женой! По-другому – никак! - говорит титулованный стрелок из Иркутска Артем Черноусов. Путевку в Токио он получил одним из первых.

- Как это - с женой?! - кажется, что спортсмен шутит.

Но нет. Чета Черноусовых будет единственной в российской сборной, кому предстоит на самых ответственных стартах четырехлетия проводить вместе чуть ли не 24 часа в сутки. Нет, Маргарита Черноусова поедет в Японию не для того, чтобы просто болеть за мужа на трибуне. В Страну восходящего солнца она тоже отправляется за медалями. Они оба стрелки. И планку себе поставили нешуточную – взять пять медалей на двоих.

ОТ ЖЕНЫ НИГДЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ

- Говорите, никуда мне от жены не скрыться, - улыбается Артем Черноусов в разговоре с корреспондентом «КП»-«Иркутск». – Так я и не пытаюсь скрываться от нее. Мы круглый год вместе на сборах, на соревнованиях. Меня полностью устраивает такой расклад. Соревнуемся ли между собой? Нет! У кого больше медалей, точно не считаем. Да и не пересчитать их, разве только по весу.

Кстати, познакомились Артем и Маргарита на сборах - в Москве перед первенством Европы 2015 года.

- Я тогда знал только, что есть такая спортсменка - Рита Ломова из Новокузнецка, - улыбается Артем. – А когда увидел вживую, она мне очень понравилась. Сразу проявил инициативу и познакомился. Сначала мы просто общались. А встречаться начали в 2016-м. Причем это были вовсе не отношения на расстоянии. Ведь мы круглый год мотаемся по сборам и соревнованиям. Виделись регулярно. А уж когда поженились в 2019-м и вовсе начали жить в одном номере. Как будет в Токио – точно не знаю, вылетаем в разные дни.

Ну а пока у российских стрелков самый разгар подготовки к главным стартам четырехлетия. Артем и Маргарита Черноусовы едут в Токио в отличной форме. В активе у них победы на предыдущих стартах сезона.

При самом удачном раскладе чета Черноусовых в самом деле может привезти с Игр сразу пять медалей. Артем выступит в двух дисциплинах, Маргарита – в трех. Причем, в одной из них супруги будут стрелять в одно время и даже не поболеют друг за друга. Зато могут завоевать награду в одну минуту.

В Японии Маргарита будет выступать в трех дисциплинах, Артем - в двух. Фото: личный архив Артема Черноусова

СПОРТСМЕНЫ УЖЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ ЯПОНЦАМ О САМОЧУВСТВИИ

- Настрой самый боевой, - говорит Артем. – Готовы побеждать и физически и психологически. Для меня это первая Олимпиада в карьере. До 12 июля находимся в Москве, затем переезжаем во Владивосток, чтобы акклиматизироваться по времени. Нам уже выдали олимпийскую форму.

Коронавирус никто не отменял. Стрелкам уже рассказали о жестких ограничениях и предупредили, что Японию они увидят разве что из окна автобуса, который доставит их из аэропорта. А другие соревнования – дома, по телевизору.

- Система контроля сложная, - рассказывает стрелок. – Если коротко, то мы уже сейчас пишем подробные отчеты о своем здоровье в японском приложении. Когда приедем в Токио, каждый день будем сдавать тесты на коронавирус. И еще, нам нельзя будет посещать другие соревнования в качестве зрителей. Отстреляемся и сразу поедем домой.

Болеть из дома за семью Черноусовых будут родители, спортсмены и болельщики. Кстати, Артем категорически не согласен, что этот вид спорта непопулярен в Сибири.

- В Иркутске проводят целые отборы желающих записаться в секцию, - говорит Артем. – И не каждый попадает! У этого вида спорта есть традиции. Самый подходящий возраст для начала занятий – 12-13 лет. Вот я пришел поздновато – в 15 лет. Но меня взяли, так как до этого я серьезно занимался стрельбой из лука и уже был кандидатом в мастера спорта. Переучился быстро.

И он прав. Братья Соколовы выступали за Россию в Лондоне, на Олимпиаде 2012 года. И сразу после тех стартов в секции стрельбы из винтовки и пистолета выстроилась настоящая очередь. Нет сомнений в том, что если Артем Черноусов привезет домой золотую олимпийскую медаль, от желающих записаться на спортивной стрельбы мальчишек и девчонок не будет отбоя.

Артем Черноусов: "Еду в Токио за медалями". Фото: личный архив Артема Черноусова

ПОСЛЕ ИГР РВАНЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ НА АВТОМОБИЛЕ

У Артема и Маргариты уже есть план, как провести время после Олимпиады.

- Вернемся в Москву и на машине жены отправимся в Иркутск через всю страну, - заключает Артем. – А что, из-за коронавируса ехать особо некуда. А тут устроим себе путешествие сами. К тому же надо перегнать автомобиль Маргариты. Ведь она окончательно переезжает ко мне в Иркутск.

А вот на охоту ребята точно поедут. Хотя и считается, что спортсменам - снайперам одно удовольствие «завалить» сохатого или медведя, это вовсе не так.

- Считаю, что охота вообще пережиток прошлого, - говорит Артем. – Я убить зверушку точно не смогу. У нас с женой другие хобби. Любим кататься на велосипедах, ходить в походы. А я еще увлекаюсь фотографией. Везде вожу с собой фотоаппарат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Олимпиаде выступят еще две спортсменки из Иркутской области

Добавим, что Иркутскую область на Олимпиаде в Токио также представит дзюдоистка из Братска Ирина Долгова. Для нее Игры в Японии станут вторыми в карьере. В 2016 году в Рио-де-Жанейро братчанке о попасть в число призеров не удалось. В 1/8 финала Ирина уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

Также в Токио едет олимпийская чемпионка Лондона 2012 и серебряный призер Игр в Рио по вольной борьбе Наталья Воробьева из Тулуна. Правда, сейчас она выступает не за Иркутскую область. В Японии Наталья будет бороться за медали в весовой категории до 76 кг.

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