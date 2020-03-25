Иркутский стрелок Артем Черноусов о переносе Олимпиады 2020: "Через год буду еще сильнее!"

Как и ожидалось, из-за вспышки коронавируса в мире в этом году мы не сможем увидеть все главные спортивные соревнования. Сначала из-за пандемии иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом сдвинули с марта на октябрь, затем чемпионат Европы по футболу – на 2021 год, и вот очередь дошла до главных стартов четырехлетия – Олимпиады 2020 в Токио. МОК (Международный олимпийский комитет) уже заявил, что Игры перенесли на 2021-й.

Один из тех атлетов кто, кто в августе имел наибольшие шансы на поездку в олимпийский Токио, – иркутский стрелок Артем Черноусов. 24-летний мастер спорта международного класса в последние годы практически на всех крупнейших соревнованиях завоевывает медали. В копилке Артема золото и бронза Кубка мира среди юниоров. Кроме того, он побеждал на взрослом чемпионате России и выигрывал чемпионат мира в стрельбе из пневматического пистолета. Несмотря на то, что стрелок именно сейчас находится в отличной форме, переносу Олимпиады, он не очень расстроился.

- Перенесли, да и ладно, - отвечает «КП-Иркутск» Артем Черноусов, который только что вернулся со сборов в Азербайджане и закрылся дома на двухнедельный карантин. – Мне не обидно. Ничего страшного не произошло. Ведь у нас будет еще время подготовиться к Олимпиаде. Уверен, что через год я и другие атлеты станем еще сильнее. Да, сейчас я в хорошей форме, но набрать ее быстро, особенно в стрелковом спорте труда не составляет.

Кстати, из-за коронавируса, стрелки также ушли на незапланированные каникулы. Почти все соревнования отменены. Например, международные тестовые соревнования перед Олимпиадой, которые в апреле должны были пройти в том же Токио, также не состоятся. А перед этим, Артем должен был ехать на сборы в Корею. Под вопросом и Кубок мира, который планировался в конце мая в Мюнхене.

И если во время паузы хоккеисты или футболисты могут, например, целыми днями крутить велосипед дома, то как же занимаются стрелки?

- Общефизическую подготовку у нас также никто не отменял, - говорит Артем Черноусов. – А еще можно даже в квартире постоять с пистолетом в руках, естественно не стрелять, а постоять в холостую, чтобы не сбился прицел, и мышцы были в тонусе.

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