Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выступит на Олимпиаде в Токио. Фото: личный архив

Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова вошла в состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио, которая стартует 23 июля. Это уже вторые Игры в карьере нашей спортсменки. В 2016 году Ирина выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда попасть в число призеров ей тогда не удалось. В 1/8 финала братчанка уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

- На Олимпиаде в Японии Ирина Долгова будет выступать в весовой категории до 48 килограммов, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – А теперь о том, когда болеть за Ирину. Олимпийский турнир по дзюдо пройдет с 24 по 30 июля. Каждый день будет разыгрываться по два комплекта медалей. 31 июля состоится турнир среди смешанных команд. Соревнования в таком формате будут проходить впервые на Олимпийских играх.

Напомним, что у Ирины Долговой, которой в сентябре исполнится 26 лет, большая коллекция наград. Она является чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы 2017. Спортсменка тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске, у Наталии Дору.

Добавим, что ранее путевку на Олимпиаду в Токио завоевал стрелок из Иркутска Артем Черноусов.

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