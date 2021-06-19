Иркутский стрелок Артем Черноусов получил путевку на Олимпиаду в Токио. Фото: Центр спортивной подготовки сборных Иркутской области.

Стрелок из Иркутска Артем Черноусов выступит на Олимпиаде в Токио, которая пройдет этим летом! Это стало известно после того, как Артем выиграл серебряную медаль на Кубке России, который проходит в Московской области. Иркутянин стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Он показал лучший результат по итогам квалификации.

- Соревнования в Московской области продолжаются, - рассказали в министерстве спорта Иркутской области. – У Артема еще два старта. 21 июня он уежет на Кубок мира в Хорватию. Затем Артему Черноусову предстоит выступать на Олимпийских играх в Токио в Японии. Он включен в состав олимпийской сборной России.

Кстати, в мае этого года Артем Черноусов завоевал золото в составе сборной России на чемпионате Европы.

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