Кандидат на поездку на Олимпиаду в Токио иркутский стрелок Артем Черноусов стал чемпионом Европы. Фото: Центр спортивной подготовки сборных Иркутской области

Еще одна награда в коллекции серебряного призера, чемпионата мира, многократного чемпиона Европы и России по пулевой стрельбе Артема Черноусова. Наш спортсмен завоевал золото в составе сборной России на чемпионате Европы. Соревнования проходят с 20 мая по 6 июня в хорватском Осиеке.

- Артем Черноусов вместе с Вадимом Мухаметьяновым и Антоном Аристарховым показали лучшие результаты в квалификации и в финале в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, - рассказали в пресс-службе минспорта Иркутской области. - Всего в этом упражнении участвовали 15 команд. Серебро завоевали итальянские спортсмены, бронза у Турции.

Напомним, что Артем Черноусов является одним из кандидатов на участие в XXXII Олимпиаде, которая этим летом пройдет в Токио.

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