Потративший 6 тысяч рублей с чужой банковской карты мужчины разыскивается в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске полиция ведет розыск подозреваемого в краже чужой банковской карты. Мужчина уже успел совершить покупки в магазинах города. Жителей просят помочь установить личность злоумышленника. Он попал на кадры камеры наблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Разыскивается мужчина, который 04.07.2021 года, находясь в районе дома № 85а по улице Советская города Иркутска, похитил банковскую карту с функцией бесконтактных платежей, с которой в последующем осуществил покупки на общую сумму около 6000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Жителей Иркутска, кто узнал мужчину и владеет информацией о его местоположении, просят сообщить об этом в полицию. Также самого подозреваемого призываю самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.

Приметы: на вид 30-35 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, азиатский тип лица.

Был одет: рубашка с коротким рукавом светло-голубого цвета, шорты длинные ниже колена белого цвета в клетку черного цвета, при себе имел спортивный рюкзак черного цвета.

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