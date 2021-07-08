Пожизненный срок грозит четырем наркоторговцам из Бурятии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Бурятии задержали 4 жителей города Улан-Удэ. Они с помощью закладок продавали наркотики синтетического и растительного происхождения на территории республики и других регионов. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно - Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

- В различных районах и в почтовых отправлениях в городах Улан-Удэ, Солнечногорск Московской области, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Якутск обнаружено и изъято более 20 килограммов наркотических средств синтетического и растительного происхождения, приобретенных злоумышленниками для последующего сбыта неопределенному кругу лиц, путем закладок (тайников). Кроме того, правоохранителями изъяты сотовые телефоны, предназначавшиеся для организации работы каналов сбыта, и денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В отношении группировки возбуждено 17 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе сбыт в особо крупном размере.

Злоумышленникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчины заключены под стражей. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владислав Марусов, оправданный по делу об убийстве иркутской бизнесвумен, отсудил 1,7 миллиона рублей морального вреда. Владислав Марусов полтора года отсидел в СИЗО. (подробности)

Названы имена спортсменов из Иркутской области, которые поедут на Олимпиаду 2020 в Токио. На Играх будем болеть за Артема Черноусова, Ирину Долгову и Наталью Воробьеву. (подробности)

Не кормите, не в зоопарке: лисы на Байкале кусают туристов, когда те пытаются их приласкать. Биологи умоляют оставить хищников в покое, такое общение смертельно опасно. (подробности)