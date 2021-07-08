Владислав Марусов, оправданный по делу об убийстве иркутской бизнесвумен, отсудил 1,7 миллиона рублей морального вреда

Владислав Марусов, которого оправдали в деле об убийстве иркутской бизнесвумен, отсудил 1,7 миллиона рублей морального вреда. Фото: соцсети

Солидную компенсацию морального вреда удалось отсудить иркутянину Владиславу Марусову, который в 2019 году проходил обвиняемым по делу об убийстве иркутской бизнесвумен на берегу Байкала. Напомним, в 2020-м он был оправдан судом присяжных а в январе 2021-го еще и Иркутским областным судом. 8 июля 2021-го Владислав вместе со своими адвокатами сообщил на своей странице в соцсетях, что Кировский районный суд Иркутска удовлетворил их иск и взыскал с министерства финансов России 1,7 миллионов рублей.

- Эта сумма пока не окончательная, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владислав Марусов. – В течение трех месяцев будут проходить апелляции.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала загадочную историю гибели девушки в сентябре 2018 года, со слов матери Владислава Ирины. Кратко напомним суть. Итак, 8 сентября тело бизнесвумен нашли в Листвянке на берегу Байкала. Туда ее привез личный водитель - Владислав Марусов. Позже он рассказал, что когда припарковал машину на стоянке одного из отелей, начальница, попросив водителя остаться в машине, пошла к кромке 15- метрового обрыва, чтобы спуститься к Байкалу. По словам Владислава, пока он ждал начальницу, задремал на 15-20 минут. А когда проснулся и начал ее искать, увидел, что тело девушки лежит в воде. По горячим следам трагедию посчитали несчастным случаем. По одной из версий девушка сама сорвалась с обрыва. Марусов проходил по делу свидетелем до февраля 2019 года, а когда в деле появились новая свидетельница, стал обвиняемым. Его сразу заключили под стражу в СИЗО.

Следствие шло полтора года. Все это время водитель находился под стражей. 6 октября 2020 года суд присяжных единогласным решением оправдал Владислава Марусова и он вышел на свободу. Однако прокуратура не согласилась с этим решением и подала апелляцию. 28 января 2021 Иркутский областной суд оставил оправдательный приговор в силе.

- Эта история мне мешает до сих пор, - говорит Владислав Марусов. – Особенно сложно с работой. Туда, куда я хочу устроиться и развиваться, меня не берут. Все вспоминают, узнают. Люди, которые обрывками слышали, что меня обвиняли в убийстве, не доверяют. В остальном постепенно возвращаюсь к спокойной жизни. За полтора года, что я провел за решеткой, было упущено очень много возможностей. Я сделал несколько шагов назад.

Напомним, до всей этой истории Владислав Марусов мечтал стать актером и даже ездил в Москву поступать во ВГИК. Но, не прошел на бюджет по баллам и вернулся в Иркутск.

- Теперь тема актерства даже не обсуждается, - говорит Владислав.

На что потратит компенсацию, в случае если ее не отменят, Владислав Марусов пока не думал. Говорит, сейчас для него главное, что он полностью оправдан.

Как Владислав Марусов попал на работу к бизнесвумен, какие отношения у них были. Все подробности этой истории, читайте здесь.

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