Ливень в Иркутске повалил деревья и вызвал отключения электричества 8 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мощнейший ливень вызвал немало последствий в Иркутске 8 июля. В областном центре есть поваленные деревья, одно из них упало прямо на проезжую часть и перегородило дорогу трамваям на улице Пушкина. На улице Зимней дерево также преградило путь автомобилям. Кроме того, в Октябрьском районе произошло отключение электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Все аварийные службы переведены в режим повышенной готовности, - отмечают в мэрии. - Силами специализированных организаций ведутся работы по уборке поваленных деревьев, откачке воды.

Откачку производят на центральных улицах города, где всегда повышенный трафик движения транспорта. Тополь, упавший во дворе по улице Байкальской также уже выехали убирать.

- Отключение электричества 8 июля произошло на улицах Советская, Декабрьских событий, 2-я и 3-я Летчиков и других, - отмечают в городской администрации.

Искать причину и место повреждения уже выехали специалисты сетевой компании. В ближайшее время все последствия ливня будут устранены. Напомним, непогода в Иркутск пришла вечером 8 числа, с небес хлынули потоки воды - подробности и видео.

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