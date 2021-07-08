Гром среди ясного неба: треть месячной нормы осадков выпала за час в Ангарске Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сегодня около полудня в Ангарск пришел настоящий ливень. В течение часа в небе над городом нефтехимиков раздавался гром и сверкали грозы. В местных интернет-пабликах начали появляться видео «плывущих» по перекресткам машин. О штурмовом предупреждении накануне сообщали в региональном МЧС.

- Сегодня треть месячной нормы осадков выпала в Ангарске. Ближе к вечеру ливень придет в областной центр, - рассказала корреспонденту «КП»- Иркутск» начальник Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Согласно прогнозам сервису «Яндекс.Погода»в ближайшие два часа в Иркутске осадков не ожидается. Текущая обстановка - температура +27 градусов, облачно с прояснениями. По словам синоптиков, дожди в областном центре закончатся только к выходным.

К слову, последствия ливня на улицах Ангарска профильные службы устранили в течение нескольких часов. Движение транспорта восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики предупредили, что мощный ливень накроет Иркутск. Непогода уже надвигается на регион.(подробности)