Синоптики рассказали, какая погода будет в Иркутске в выходные 10 и 11 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти всю рабочую неделю в Иркутске стояла 30-градусная жара. А под конец трудовых будней погода резко испортилась. Вечером в четверг, 8 июля полил тропический ливень, который превратил городские улицы в реки и подул ветер. В пятницу, 9-го столбик термометра покажет +18, +23 градуса. Поэтому у иркутян возник вполне резонный вопрос: какая будет погода на выходные 10 и 11 июля? Чего ждать: очередного дождя или зноя? Синоптики уже знают подробный прогноз.

- В выходные вновь ожидаем прояснение, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – неустойчивая погода сохраняется, но скорее всего, обойдется без дождя. Днем, 10 и 11 июля ждем +24, +26 градусов.

Правда, в Гидрометцентре предупреждают о прохладных ночах в Иркутске. Температура в городе всего +10, +13 градусов.

Кстати, недавно синоптики дали прогноз на весь июль. По их словам, среднемесячная температура в Иркутске ожидается близкой к норме. Ночами в городе будет от +10 до +17 градусов. Днем от +23 до 31 градусов.

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