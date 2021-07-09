Последствия ливня 8 июля 2021 в Иркутске: поваленные деревья, отключения электричества, неработающие светофоры. Фото: администрация города Иркутска

Буйство стихии могли накануне наблюдать жители Иркутска. Тропический ливень устроил в областном центре настоящий потоп. Обширный циклон, который накануне напугал жителей Красноярска, добрался до Приангарья 8 июля аккурат вечером, когда большинство сибиряков собрались с работы домой. Уже через несколько минут все улицы города были по щиколотку в воде. Такое обильно количество осадков привело к тому, что ливневая канализация просто не справилась. К слову, выпало 50 мм - это почти половина месячной нормы. Последствия ливня 8 июля 2021 в Иркутске коснулись и тех, кто пользуется общественным транспортом и тех, кто добирался домой на своих машинах.

Через несколько минут воды на иркутских улицах было по щиколотку Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Хуже было там, где сейчас ведутся дорожные работы – лето, по традиции, не обходится без ремонта дорожных покрытий. Так, самая сложная обстановка для автомобилистов случилась на улице Баррикад. Машина там просто тонули. Приходилась их эвакуировать силами муниципального учреждения города.

- Автомобилисты, пытаясь объехать пробку, попадали в подготовленные для установки бордюрного камня выемки, - поясняют ситуацию в мэрии. – Это приводило к тому, что выехать сами из них машины не могли.

К ливню добавился сильный ветер, который повалил 6 деревьев в городе

Ливень принес с собой и сильный ветер, порывы достигали 15-18 м/с. А там, где сильный ветер – жди беды. Шторм повалил в городе, как минимум, шесть деревьев. Два из них устроили проблемы с транспортом. Ствол, перегородивший улицу Пушкина, не давал проехать трамваям, а на улице Зимней – автомобилям. Распиливали и убирали их с пути еще накануне – поздним вечером. Деревья упали на улице Байкальской, Ударника, Декабрьских Событий, в микрорайоне Искра.

Одномоментно выпало большое количество осадков Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Последствия ливня 8 июля 2021 в Иркутске: электричества нет до сих пор

Из-за потопа в Иркутске произошло аварийное отключение электричества сразу в двух районах города. Специалисты всю ночь искали причины и устраняли последствия ливня 8 июля 2021 в Иркутске. Часть иркутян дождались электричества к полуночи, но многим пришлось ложиться спасть, перекусив всухомятку, и, как оказалось, некоторым даже не удалось нормально позавтракать утром следующего дня, так как свет до сих пор есть не везде. Без электричества остаются 42 улицы. Ориентировочно электроснабжение вернется там в 11.00. Из-за этого в центре города до сих пор не работает большое количество светофоров.

В последствия ливня 8 июля 2021 в Иркутске также, конечно, запишем и воду в подвалах жителей на улице Канской. Уже ночью мэрия города отправила туда специалистов для откачки воды, одновременно с теми, что поехали «сушить» центральные улицы столицы Приангарья с большим трафиком машин.

Автомобилисты проезжали "моря" на свой страх и риск Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Из-за упавших деревьев было приостановлено движение трамваев

В Иркутске потоп затопил улицы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Откачивать воду в городе начали еще ночью. Привлекались спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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