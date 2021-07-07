Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июля: ограничения для отдыхающих в Приангарье вступят в силу с 12 числа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Иркутске, 7 июля. Регион сейчас находится в сложной ситуации. С одной стороны в разгаре третья волна пандемии, с другой – туристический сезон. Объявить локдаун? Но кто из жителей области готов к его последствиям? Бизнес не совсем оправился еще с прошлого года, когда все были на самоизоляции. Но и рисковать здоровьем сибиряков и приезжих, также нельзя. Поэтому для отдыхающих в Приангарье с 12 июля начнут действовать новые ограничения. Они касаются заселений в местах отдыха.

Так, с 12 июля 2021 года чтобы попасть в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации, лицам старше 18 лет потребуется предъявить один из документов на выбор – это получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19 (для тех, кто приедет с 1 августа – о прохождении полного курса), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа, справка или результаты из лаборатории на наличие антител IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

Какие еще ограничения введены в регионе – читайте здесь.

Коронавирус в Иркутске, статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июля: за сутки +340

Это число обозначает максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за сутки в Иркутской области. Рост количества инфицированных продолжается. На сегодняшний день в регионе с начала пандемии заразу подцепили уже 76 527. Большинство из них, к счастью, уже здоровы – это 70 668 (+67 за сутки).

- В ковидные госпитали за сутки госпитализировали 56 человек, всего медики борются за жизнь и здоровье 5421 пациента, - говорят в оперативном штабе.

Увы, продолжаются и летальные исходы и их число также растет. Последние несколько дней в сутки умирает больше 30 человек. Сегодня стало известно о смерти еще 34 человек. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 3355 зараженных. COVID-19 унес жизни 3042 из них.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 июля.

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