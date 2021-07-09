6 миллионов возможностей для региональных театров. Фото: предоставлено «Полюс. Золотой сезон».

Грантовый фонд в 6 миллионов рублей разделили между собой театры Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей.

Ежегодное культурное событие, в котором приняли участие 37 театров, творческих объединений и любительских трупп из регионов присутствия компании «Полюс» завершилось на этой неделе 7 июля. Экспертный совет конкурса «Полюс. Золотой сезон» объявил победителей 2021 года.

В шорт-лист вошли 9 театров из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей, которые и разделят между собой грантовый фонд в 6 миллионов рублей.

Фото: предоставлено «Полюс. Золотой сезон».

Роман Должанский, арт-директор фестиваля, учредитель фонда «Территория»: «Конкурс «Полюс. Золотой сезон» ценен новыми знакомствами, новыми впечатлениями – даже если мы, эксперты, смотрим лишь видеозаписи спектаклей. Конечно, театры очень разные, и по профессиональному уровню, и по материальным возможностям, и по статусу, и по амбициям, и по векторам развития. Не думаю, что было бы правильно их впрямую сравнивать. Шорт-лист, который мы составляем, это не столько выстроенная иерархия, сколько отражение текущего стечения субъективных обстоятельств. И у тех, кто в него не вошел, надеюсь, не опустятся руки. Тем более, что -- по единодушному мнению членов экспертного совета – мест в призовом списке явно меньше, чем достойных в него попасть.

Мы даже попросили наших учредителей и партнеров из компании «Полюс» разрешить нам включить в шорт-лист не семь, а девять спектаклей – сокращать его уже было невозможно. И даже после этого не можем не упомянуть еще два театра, которые произвели на нас сильное впечатление – театр «Экспромт» из Нижнеудинска и Театр малочисленных народов Севера из Якутска. Всем участникам конкурса мы желаем новых идей и совершений, а победителям – успешных показов в Красноярске».

В состав экспертного жюри вошли театроведы, члены Ассоциации театральных критиков (АТК): Роман Должанский, Ольга Федянина, Анастасия Паукер и Нияз Игламов. Принцип разделения грантового фонда прост и прозрачен. Есть шорт-лист, который в этом году был расширен с семи до девяти позиций. Театральные коллективы, занявшие три «пьедестальных» места, удостоены участием в финале – в фестивале современного искусства «Территория. Красноярск», который пройдет с 15 по 21 ноября 2021 года. Театры - победители покажут свои конкурсные спектакли в рамках театральной программы фестиваля. Также запланированы показы московских театров, читки современных российских пьес в формате театральных эскизов. Основная часть мероприятий пройдет на двух площадках: в Красноярском театре юного зрителя и в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В рамках выставочной программы фестиваля Московский музей современного искусства представит персональную выставку Саши Фроловой. Для остальных номинантов шорт-листа предусмотрено участие во всех фестивальных мероприятиях и насыщенной образовательной программе. Их ждут лекции и мастер-классы признанных мастеров сценического искусства, театроведов и критиков, экспертов в области современного искусства.

В этом году 9 театральных коллективов-победителей смогут направить грантовые средства как на оплату поездки в Красноярск, так и на другие материальные потребности своих театров.

Олег Ермолаев - заслуженный работник культуры Красноярского края, художественный руководитель, артист театра «Поиск» город Лесосибирск:

«Это замечательный конкурс. Мы ездим по регионам, общаемся с другими театрами, участвуем в образовательных программах. С другой стороны это еще и поддержка материально-технической базы, удается что-то улучшить в нашем театре: приобрести оборудование, сделать ремонт. Для нас это большая поддержка».

Фото: предоставлено «Полюс. Золотой сезон».

Первые наградные позиции конкурса «Полис. Золотой сезон» экспертное жюри распределило в следующем порядке:

- Первое место за Мирнинским театром из Республики Саха (Якутия) со спектаклем «Разбойники».

- Второе место занял Городской драматический театр «Поиск» из города Лесосибирска Красноярского края с постановкой «Мертвые души. Второй том».

- Третье место получил Красноярский театр оперы и балета со спектаклем «Богатыри». Также в числе победителей:

- Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина со спектаклем «Без названия», - Красноярский театр юного зрителя со спектаклем «Гоголь. Экспонаты», - Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова со спектаклем «Ухряб», - Театр Юного Зрителя Якутии из города Якутска со спектаклем «Костюмер», - Магаданский государственный музыкальный и драматический театр со спектаклем «Мой друг уехал в Магадан» - Иркутский театр «Новая Драма» со спектаклем «Мой папа – Питер Пэн».

Минусинский драматический театр. Фото: предоставлено «Полюс. Золотой сезон».

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс»: «Поздравляем победителей Шестого конкурса «Полюс. Золотой сезон» и желаем успешной поездки на фестиваль «Территория. Красноярск»! В этом году рассматривалось рекордное количество заявок – 37. Из них экспертный совет выбрал лучшие постановки, которые будут включены в программу фестиваля. Для региональных театров это отличная возможность показать свои спектакли новой аудитории, получить от нее обратную связь и зарядиться энергией на будущее. Остальные театры, вошедшие в шорт-лист, смогут погрузиться в творческую атмосферу, пообщаться с коллегами, узнать о современных течениях и интерпретациях. Поездка на фестиваль дает идеи для воплощения новых проектов и способствует развитию театральной среды в регионах Сибири и Дальнего Востока, что является одной из основных целей конкурса».

Небывалую активность территориальных театров и рекордное за 6 лет количество заявок на участие в «Полюс. Золотой сезон - 2021», организаторы объясняют удачно выбранным направлением. В нише регионального конкурса театрального искусства во всех четырех регионах присутствия компании нет значимых фестивалей подобного уровня. А уровень экспертности жюри особенно подчеркивает значимость и важность события для развития культурной сферы Восточной Сибири и Дальнего Востока.