Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 июля: больше 8800 человек болеют COVID-19 в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 9 июля. Приангарье во власти третьей волны пандемии. В регионе на этой неделе несколько раз было изменено максимальное число случаев заражения выявляемых за сутки. Сегодня снова максимум – положительные результаты ПЦР-тестов получили 354 человека. Общее количество случаев инфицирования в регионе в связи с этим возросло до 77 229. Радует, что 70 826 боровшихся с инфекцией с ней уже справились (за сутки выздоровели 84 человека).

В больницах Иркутской области сегодня лечат 5632 пациентов, 78 из них попали в ковидные госпитали за сутки. В тяжелом состоянии 9 июля 330 зараженных. Дома лечатся от COVID-19 3320 сибиряков. Всего с диагнозом новая коронавирусная инфекция в регионе сейчас 8852 заболевших.

Увы, летальные исходы продолжается и их число на этой неделе также возросло. Сегодня стало известно о смерти 29 человек от коронавируса, еще двое с таким де диагнозом скончались от иных болезней. Всего Иркутская область за время пандемии потеряла уже больше 3400 человек: COVID-19 унес жизни 3103 из них, еще 318 подцепивших заразу имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к кончине.

Коронавирус в Иркутске, статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 июля: о чем говорят антитела

Только о том, что вы переболели коронавирусом. Но их наличие – не показатель того, что вы защищены от COVID-19. Инфекционисты предупреждают о том, что болеют и привитые, и переболевшие. Но при любом раскладе, те, кто прошел курс вакцинации переносят болезнь легче. Как рассказали в Иркутской клинической больнице №1, такие пациенты готовы к выписке уже на 4-6 день, тогда, как не привитые могут лечиться неделями.

Кстати, если вы поставили прививку, не забудьте, что специалисты рекомендуют проходить ревакцинацию. Для этого нужно будет спустя 9 месяцев от введения второго компонента поставить прививку «Спутник Лайт». Но его в наш регион пока не поступало. В минздраве говорят – скоро будет. Ответы на самые злободневные вопросы о коронавирусе и вакцинации – можно найти здесь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 9 июля.

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