Пришел посмотреть сняли ли локдаун: в Бурятии нашли следы медведя недалеко от городского музея. Фото: Бурприроднадзор, @burprirodnadzor

«Тихо как-то, схожу, проверю, локдаун снимать будут, нет?» - такие размышления пользователи соцсетей приписывают медведю, следы которого накануне нашли недалеко от Этнографического музея в Улан-Удэ. Об этом рассказал в своем Инстаграм глава Бурятии Алексей Цыденов. И подписчики тут же выдвинули множество шуточных версий причин прогулки косолапого недалеко от столицы республики..

«Вакцинироваться приходил, через три недели вернется», - пишет один.

«Он в музей ходил, братьев своих проведать...», - выдвигают еще одну версию (в музее также живут топтыгины).

«Хотел проверить пропустят ли его на посту», - предполагают третьи.

«А мы там гуляли…» - шокированы другие.

Недалеко от того места, где прошелся косолапый идет тропа здоровья – популярное у туристов место для прогулок, поэтому накануне туда выезжали сотрудники Бурприроднадзора.

- В целях безопасности обследовали следы, - рассказывают инспекторы. – Они предположительно принадлежат медвежонку примерно 2-х лет. Он самостоятельный, уже без медведицы существует. Следы медвежонка вели вглубь леса от тропы.

Тем не менее, жителей просят воздержаться от прогулок на природе вблизи музея.

К слову, локдаун с 12 июля в Бурятии действительно снимают. Продлевать ограничения, связанные с третьей волной коронавируса в республике не стали. Пока решили, что хватит. Вот и Этнографический музей сегодня уже приглашает всех.

- Рады сообщить, что музей возобновляет работу в своем привычном графике с соблюдением необходимых мер профилактики: социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты, регулярная обработка рук антисептическими средствами, - пишут сотрудники. – Экскурсии будем проводить для организованных группы не более 10 человек. Возможно также личное посещение.

Но за границы музея - ни ногой! В ближайшие дни инспекторы Бурприроднадзора вместе с охотниками проверят, ушел ли медведь на безопасное расстояние от этих мест.

- Видимо в локдаун была такая тишина, что даже медведи к городу вышли, - заключил Алексей Самбуевич.

Напомним, локдаун в Бурятии ввели с 27 июня по 11 июля. Когда заболеваемость резко пошла вверх, так что мест в больницах уже не хватало, под ковидные госпитали пришлось снова оборудовать гостиницы.

НА ЗАМЕТКУ!

При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него и сообщить по телефонам:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» тел.112, 02 (102)

- Бурприроднадзор - тел.:8 (3012) 44-44-97