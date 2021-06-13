В больницах больше нет мест: ковидный госпиталь в Бурятии разворачивают в гостинице

В больницах больше нет мест: ковидный госпиталь разворачивают в гостинице в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Ресурсы больничного фонда мы исчерпали, - заявил во время онлайн-конференции с предпринимателями, попавшими под ограничительные меры, глава Буряти Алексей Цыденов, объясняя необходимость ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. - У нас в больницах мест нет.

При этом темпы заболеваемости в республике продолжают расти. Причем большинство зараженных переносят инфекцию тяжелее, чем фиксировалось специалистами до этого. Госпитализация потребуется в ближайшее время еще не одному десятку инфицированных. Выход один – снова открывать ковидные госпитали вне больничных стен.

- В гостинице Парк-Отель Улан-Удэ, в прошлом «Гэсэр», уже разворачивается ковидный госпиталь, - рассказал Алексей Самбуевич.

Сложившаяся ситуация вызывает много опасений. Так, чаще стали болеть молодые – инфицированных студентов гораздо больше, чем в начале учебного года.

- COVID-19 изменился: помолодел – болеют все возраста. Беременные болеют, причем в реанимации беременные лежат. Ситуация непростая, - отметил Цыденов.

У более 80% пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении сейчас, заболевание протекает с пневмонией. В реанимациях накануне находилось 105 пациентов, причем 44 из них моложе 65-ти.

Отсюда и необходимость введенных ограничительных мер. Напомним, в Бурятии с 12 июня ограничен режим работы торгово-развлекательных центров, посещение их возможно только до 20.00. Фудкорты в ТЦ прекратили работу до 1 июля. Также детские развлекательные зоны не работают ни в торговых комплексах, ни в отдельно стоящих зданиях.

Театры и кинотеатры снова закрыты. Прием заявлений в Многофункциональных центрах и отделах ЗАГС приостановлен. Без маски – никуда. Директорам организации и предприятий напомнили, что на входе у сотрудников должны проверять температуру, проводить регулярную дезинфекцию помещений.

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