30 часов в ледяной воде: моржи со всего мира вплавь преодолевают 120 километров по Байкалу до Иркутска.

- Здравствуйте! Говорить не могу, очень занят. В Иркутске будем в 6-7 часов вечера. Встречайте, - сказал, как отрезал корреспонденту "КП"-Иркутск" пловец Андрей Бугай. Оно и понятно - вокруг бескрайний Байкал, а впереди еще несколько километров в ледяной воде без гидрокостюма. В экипировке только шапочка, плавки и очки.

Больше половины своего пути спортсмены уже преодолели: "Поселок Большую речку проплываем" - рассказал Андрей Бугай. Маршрут эстафеты предполагает 3 пункта: старт в поселке Выдрино в Бурятии, Шаманка в Листвянке и финиш на пляже Якоби в Иркутске, где участников встретят, как героев, ведь дистанция в 120 километров вплавь по Байкалу считается одной из сложнейших в мире. Поэтому среди 8 спортсменов, которые участвуют в эстафете, только настоящие профессионалы. Да и цель у мероприятия благородная - привлечь внимание к экологическим проблемам священного озера. Накануне команда тренировалась в Листвянке, а затем все набирались сил перед заплывом.

- Ну что друзья, пожелайте нам удачи! Завтра утром старт на 120 км! Температура воды +5, но есть надежда что за эту ночь, вода прогреется до более комфортной температуры! - опубликовал несколько фотографий с побережья Байкала иркутский пловец в своем аккаунте в "Инстаграм".

Но, несмотря на не самые ласковые условия, каждый был готов бросить вызов, как самому себе, так и сибирской стихии. Участники - сильнейшие люди из Италии, Франции, ЮАР, Марокко, Казахстана и острова Гернси. Также среди иностранных гостей есть спортсменка, прилетевшая в Приангарье из столицы. Все они войдут в историю, как участники первого международного трансбайкальского заплыва.

- Дистанция «Выдрино – Иркутск» выбрана не случайно. В 2019 году группа пловцов - Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка и Заур Закраилов из городов Керчь и Грозный совершили исторический заплыв через озеро Байкал по маршруту Выдрино – Листвянка в 55 километров с использованием гидрокостюмов,- рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. - А в 2020 году группа пловцов: Андрей Бугай, Олег Докучаев, Мария Чижова, Павел Комаров, Евгений Зозуля совершили заплыв по тому же маршруту уже без использования гидрокостюмов.

В этом году задача сложнее. Дистанция увеличена больше, чем в два раза. Спортсмены без отдыха и сна проведут в воде 30 часов, преодолевая от 30 минут до часа за один этап!

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