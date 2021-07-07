120 километров из села Выдрино в Бурятии до пляжа Якоби в Иркутске по Байкалу проплывут 8 спортсменов со всего мира. Фото:Андрей Бугай

В рамках года Байкала в Иркутской области состоится первый международный трансбайкальский экологический заплыв BAIKAL GREAT SWIM. Девять пловцов, среди которых спортсмен из Иркутска Андрей Бугай, преодолеют сложную дистанцию в 120 километров. Старт дистанции – село Выдрино в Бурятии, финиш – пляж Якоби в Иркутске.12 и 13 июля пройдут эстафета и соло-заплыв. Об этом сообщают организаторы заплыва.

- Эстафетная часть начнется в 12.00 12 июля и завершится в 18.00 13 июля. В эстафетном заплыве примут участие 8 сильнейших пловцов из разных стран мира: Наталья Чуич, Россия, Москва; Паоло Кьярино, Италия, Генуя; Адриан Сарчет, Гернси; Стив Стивенарт, Франция, Вимерё; Колин Глюч, ЮАР, Йоханнесбург; Хассан Барака, Марокко; Анель Сытдыкова, Казахстан; Андрей Бугай, Байкал, - рассказали в ведомстве.

Пловцы преодолеют дистанцию без гидрокостюмов. Плавательная экипировка будет включать в себя только плавки, шапочку и очки. Время нахождения в воде составит для каждого спортсмена от 30 минут до часа за один этап. Ориентировочное время прохождения дистанции – 30 часов (без отдыха и сна).

Соло-заплыв стартует так же в 12.00 12 июля, а финиширует в 7.00 13 июля. Вызов Байкалу бросит сильнейший пловец мира из США Джейми Монахан.

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