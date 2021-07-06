Золотую свадьбу отпраздновала семейная пара в Аларском районе

В Аларском районе 50 лет совместной жизни отпраздновали супруги Андриановы. Георгий Петрович и Людмила Николаевна поженились в 1971 году. Об этом сообщают в пресс-службе ЗАГСов Иркутской области.

- Георгий Петрович родом из села Голуметь Черемховского района, Людмила Николаевна выросла в деревне Граниковка Республики Казахстан. В 1970 году после службы в армии Георгий Петрович был направлен в Целиноградскую область в совхоз «Веселовский" для помощи в уборке урожая, работал на автомобиле ГАЗ-51. После трудовых будней ходил в сельский клуб на танцы, где и встретил девушку, которая покорила его сердце, - рассказали историю любви семейной пары в соцсетях.

Однако после окончания службы молодому человеку пришлось вернуться на родину, оставив возлюбленную в Казахстане. Но уже в начале 1971 года он приехал к дому Бояркиных, чтобы попросить руки и сердца их дочери.

Сегодня юбиляры занимаются домашним хозяйством и помогают в воспитании 3 правнуков.

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