Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 июля: больше 3000 человек умерли от COVID-19 в регионе за время пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 6 июля. Третья волна пандемии в регионе бьет все рекорды: рекорды по заболеваемости за сутки, по числу смертей за 24 часа, по количеству больных в госпиталях, а также тех, кому нужна кислородная поддержка – таких сейчас порядка 60-70 %. Расход кислорода увеличился в два раза – до 40 тонн.

Вирус мутировал и стал агрессивней, заражаются и молодые люди, и дети, есть случаи инфицирования даже среди младенцев.

На данный момент в регионе действуют ужесточенные ограничения, введенные еще 3 июля, возможность локдауна рассматривается, но пока не принимается. Есть надежда, что сибиряки сами станут ответственнее относиться к своему здоровью – те, кто не соблюдал, начнут соблюдать масочный режим, меньше появляться в местах массового скопления, пройдут вакцинацию – ставить прививки можно и нужно даже в разгар заболеваемости.

Коронавирус в Иркутске, статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 июля: скончались 3011 человек от COVID-19

На данный момент ситуация такова – в регионе развернуто больше 5800 коек в ковидных госпиталях, занято из них 6 июля 5365 (57 госпитализировано за сутки). Десятки из них находятся в тяжелом состоянии. Еще больше двух тысяч зараженных COVID-19 лечатся амбулаторно.

За сутки погибло 37 человек – наибольшее число за время всех волн пандемии: 33 из них умерли из-за коронавируса, еще четверо инфицированных – от других тяжелых болезней. Всего COVID-19 унес жизни уже 3011 человек в Иркутской области, 310 с таким же диагнозом имели в анамнез иные заболевания, которые и привели к летальному исходу.

334 новых заражения коронавирусом было выявлено за сутки – также самое большое число за все время распространения инфекции. Всего COVID-19 в Приангарье подтверждался 76 187 раз. К счастью, большинство заболевших смогли победить коронавирус. Выздоровели за сутки 62 человека, всего здоровы уже 70 601 боровшийся с новой коронавирусной инфекцией.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 6 июля.

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