Эксперты рассказали, почему локдаун в Иркутске не принесет пользы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ввводить или не вводить локдаун в Иркутске – вот в чем вопрос. Кому-то из специалистов кажется, что локдаун сможет изменить положение дел в регионе, кто-то считает, что если они и будут, то не такие существенные, как хотелось бы, а последствия – колоссальные.

- Если мы у себя сейчас введем локдаун… Насколько? На месяц? На два? В любом случае у нас туристическая область, сейчас самый сезон, все равно люди будут приезжать, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира в соцсетях. - Если локдаун, как предлагают врачи, то он должен выполняться всеми, а не быть на бумаге. Все закрылись – на 28 дней и никто никуда не ходит. Последствия этого должны понимать все.

Такое положение дел сильно ударит по экономике Приангарья. Региональные власти считают, что ограничений, которые были введены с 3 по 18 июля, должно хватить, чтобы улучшить ситуацию с заболеваемостью COVID-19, но при условии, что они будут выполняться иркутянами.

- Надо соблюдать грань с точки зрения ограничительных мер и точки зрения ответственности каждого жителя области, - считает глава региона. - Если вводить локдаун, то вводить его надо сразу во всех субъектах прилегающих одномоментно. В Бурятии ввели локдаун, к нам туристы все поехали, и местные жители поехали. Возможно, даже из-за этого вспышка произошла, потому что люди, которые прилетели в Бурятию, приезжают теперь к нам.

Стоит отметить, по мнению экспертов, третья волна коронавируса продлится в Иркутске до октября, поэтому в Иркутске постоянно изыскивают новые места для пациентов с COVID-19. На этой неделе развернут ковидный госпиталь еще на 700 мест.

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