Эксперты рассказали, когда закончится третья волна коронавируса в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области из 5860 коек в ковидных госпиталях заняты на сегодняшний день 5234. И места «тают» с каждым днем, госпитализируют по несколько десятков зараженных в сутки, а то и больше сотни, а выздоровление занимает часто не одну неделю. Ежесуточно выявляют уже больше 300 инфицированных.

Уже известно, что новые места для зараженных COVID-19 в ближайшие дни изыщут в Иркутской областной клинической больнице. Кроме лечение ковидных больных, помощь будут оказывать только в экстренных случаях, о плановых осмотрах на время придется забыть. Новые ограничения введены в Приангарье с 3 июля – теперь в кино или на фитнес можно только вакцинированным, в садиках с 6 июля только «дежурные» группы - подробности.

Сибиряки изнывают, когда же, наконец, это закончится. Как долго придется жить в таком режиме. Накануне во время прямого эфира губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил вариант развития событий.

- Прогнозы специалистов говорят о том, что течение третьей волны в регионе будет до октября месяца, - говорит глава Приангарья.

И если жители Иркутской области не соберутся сейчас с силами, не сделают все зависящее от них, то неизвестно, чем это может обернуться. А ведь впереди – новый учебный год, проведение многих событий международного класса…

Именно поэтому медики сейчас ратуют за разобщение: пожилых родственников, если есть возможность, увезти на дачу, ограничить свою деловую активность, постараться изолироваться, не появляться в местах массового скопления людей, носить маски, и, конечно, делать прививки от COVID-19. В условиях пандемии – это единственный выход.

Кстати, делать прививку рекомендуется даже при наличии антител, так как нет исследований, при каком их количестве невозможно заболеть. Прививаться можно спустя полгода после выздоровления от коронавируса. А тем, кто сделал прививку в прошлом году, в 2021-м нужна будет ревакцинация – проходить ее нужно раз в год.

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