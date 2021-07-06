100 лет исполнилось жительнице Ангарска. Фото: Администрация Ангарска

В Ангарске 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Людмиле Викторовне Венедиктовой, она пополнила ряды долгожителей Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Ангарска.

- Людмила Викторовна родилась в Сызрани 6 июля 1921 года. После окончания медицинской школы по специальности «Фельдшер» в 1941 году сразу была призвана в ряды Красной Армии. С 1941 по 1944 год работала в военном госпитале Ульяновска. Там встретила Трофима Петровича – будущего супруга. В 1944 году родила дочь Татьяну, - рассказали в ведомстве.

Женщина живет в Ангарске с 2009 года. Вся ее жизнь была связана с медициной. Дочь пошла по стопам матери и тоже стала медиком.

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