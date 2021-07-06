Поиски пропавшего в прошлом году самолета АН-2 возобновили в Бурятии Фото: Виктор Гусейнов

В Бурятии спасатели вернулись к поискам пропавшего самолета АН-2. Поисково-спасательные службы прибыли в Тункинский район. Об этом сообщают в пресс-службе агентства ГО и ЧС Бурятии.

- Сегодня, 6 июля, работники поисково-спасательной службы направились к месту проведения поисковых работ. Предполагается, что путь спасателей займет два дня.

Напомним, экипаж АН-2 перестал выходить на связь 19 июля 2020 года. На борту находилось 6 человек. Район поисков на территории Приангарья был обозначен благодаря биллинговым данным с телефонов летчиков. Каждый день в течение почти недели сотрудники МЧС исследовали сотни квадратных километров. Однако в прошлом году поиски были приостановлены. Что произошло с экипажем до сих пор остается загадкой.

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