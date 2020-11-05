Приостановлены поиски самолета-призрака Ан-2, который исчез в июле Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области приостановлены поиски самолета-призрака Ан-2, связь с членами экипажа которого пропала 19 июля. Район поисков на территории Приангарья был обозначен благодаря биллинговым данным с телефонов летчиков. Каждый день в течение почти недели сотрудники МЧС исследовали сотни квадратных километров. Спасателей к месту поисков доставляли на вертолете Ми-8, который еще и участвовал в поиске с воздуха на отдаленных участках. Труднодоступные местности исследовались также с помощью аэросъемки.

- Поиски приостановлены для выяснения новых обстоятельств, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Видеоматериалы переданы в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России для детальной проверки и нанесения на карту обследуемых секторов. Ждет большая кропотливая работа. Поиски по координатам, полученным от биллинговых данных, результатов не дали.

Как пояснили в МЧС, сейчас будет сопоставляться информация, которую дали летние и осенние вылеты к предполагаемым местам исчезновения самолета, осмотрят космоснимки, чтобы получить общую картину. Возможно, будут названы новые места для поисков. Решение об окончании поисковой операции могут принять только сотрудники Росавиации. От них подобных распоряжений не поступало.

Напомним, на борту Ан-2, вылетевшего из Бурятии 19 июля находились шесть человек – два члена экипажа и еще четверо пилотов. Они вылетели из села Кырен для осмотра территории, которую нужно было обработать от шелкопряда. Карты полета не было. После двух месяцев поисков, МЧС Бурятии сообщили, что Росавиация приняла решение прекратить поиски.

Однако в конце октября работы возобновили на территории Иркутской области в Черемховском районе. Что случилось с летчиками и самолетом до сих пор остается загадкой. Родственники пропавших пилотов верят, что они живы.

- Обломков не нашли, аварийного следа также нет, есть шанс, что наши мужчины живы, - рассказала «КП» жена летчика, который в тот день был за штурвалом.

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