Поиски пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии прекращены Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прекращены поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2. За два месяца активных мероприятий – вылетов авиации для обследования предполагаемого места падения с воздуха, поисковых операций спасателей и охотников – не удалось ничего узнать о судьбе экипажа.

- Решение о прекращении поисков приняли в Росавиации, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС РФ по Республике Бурятия.

Пилоты Ан-2 перестал выходить на связь 19 июля. «Кукурузник» пропал с радаров после вылета из села Кырен для осмотра территории, которую нужно было обработать от вредителей. На борту в тот момент находились шесть летчиков – двое за штурвалами и четверо - пассажирами. Что случилось с самолетом и шестью пилотами до сих пор остаются загадкой.

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