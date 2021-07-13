Пассажир рейса Чита-Москва справил нужду прямо в салоне бизнес-класса

Скандал произошел на борту рейса, который летел из Читы в Москву. Один из пассажиров бизнес-класса решил справить нужду прямо сидя в кресле. То, как мужчина превратил салон лайнера в туалет, на камеры смартфона сняли очевидцы. На кадрах видно, как мужчина в футболке и шортах сидит привязанным веревками в кресле и справляет нужду. Его не смутила ни камера смартфона, направленная на него, ни пассажирка, которая сидела рядом.

После того, как видео попало в сети, нашлось немало язвительных комментариев.

- Не хотел лететь на сухую, - в шутку пишут одни пользователи соцсетей. – Теперь писающий мальчик есть не только в Брюсселе, - добавляют другие.

Что произошло на борту лайнера, и почему мужчина не захотел сделать несколько шагов до туалета, стало понятно после комментариев представителей авиакомпании. Они рассказали, что за несколько минут до этого, мужчина, который был пьяным, начал вести себя неадекватно и приставал к другим пассажирам. На замечания членов экипажа никак не реагировал. Командир воздушного судна сначала предупредил его устно.

- Командир сказал, что если мужчина не перестанет, то придется применить к нему меры в целях соблюдения безопасности полета, - сообщили в авиакомпании. - Но тот не успокоился, и экипаж был вынужден пристегнуть его подручными средствами.

В авиакомпании также рассказали, что после посадки «мокрого пассажира» передали полицейским. А салон самолета пришлось тщательно вымывать перед следующим рейсом.