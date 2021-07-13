Водные биоресурсы области стали богаче почти на четверть миллиона особей рыб

243 тысячи мальков пеляди выпущено в реку Белую. Фото: Марина ТЫРИНА

Из реки Белой в Ангару, затем в Братское водохранилище - именно такой путь проделают 243 тысячи мальков пеляди, которых в понедельник, 5 июля, выпустили в рамках программы компании En+ Group по искусственному восполнению водных биологических ресурсов.

Партию мальков вырастили специально на территории Бельского рыбоводного завода, в селе Сосновка Усольского района. Там же и был произведен выпуск. За процессом наблюдали представители государственных контрольно-надзорных органов.

Алексей Перепелкин, старший государственный инспектор Иркутского территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны:

«Мы в обязательном порядке контролируем мероприятия по выпуску рыбы. В частности, проверяем соблюдение таких мер, как навеска мальков и какое количество было выпущено. Считаю, это отличные программы, и они дают положительные результаты. Сейчас водоемы заполнены очень хорошо. Рыба стала появляться, люди довольны. На пелядь открыли промышленный улов».

В первую очередь производят контрольный отлов. Фото: Марина ТЫРИНА

Выпуск мальков производят в три основных этапа. В первую очередь делается контрольный отлов мальков, чтобы понять, как рыба подросла и насколько она жизнеспособна.

Дальше открывают «монах» - спускной канал, по которому вода вместе с мальками, естественным путем поступает в реку. При этом рыбу не нужно отлавливать и перевозить. Эксперты считают такой способ выпуска рыбы наиболее щадящим.

Иван Сысоенко, генеральный директор ООО «Байкальская рыба»:

«По нормам мы можем выпускать рыбу от 0,5 грамма. Сейчас сделали контрольный отлов, и некоторое мальки достигают веса в 2,6 грамма. Средняя навеска у нас получилась 2 грамма. Вес замечательный, рыба уже жизнеспособная. Чем выше навеска рыбы, тем выше выживаемость. То есть в этом году мы в несколько раз превышаем минимальные нормы».

После открытия спускного канала за процессом выпуска в течение нескольких часов будет наблюдать и делать контрольные замеры комиссия из представителей науки и Росрыболовства.

Средний вес мальков составил 2 грамма, что в несколько раз превышает минимальные требования. Фото: Марина ТЫРИНА

Проекты, направленные на восполнение водно-биологических ресурсов, реализуются в En+ Group с 2014 года. Это направление считается одним из основных в области охраны окружающей среды Восточной Сибири. За восемь лет эта инициатива пополнила водно-биологические ресурсы региона почти на 2 миллиона мальков пеляди.

Людмила Галенская, начальник службы экологической безопасности рационального использования природных ресурсов ООО «Байкальская энергетическая компания»:

«Мероприятие по выпуску проходит с обязательным согласованием с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства и включено в ежегодный план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов.

В компании En+ Group реализуется достаточно много проектов и акций: посадка деревьев, рекультивация нарушенных земель, приведение территорий в надлежащее состояние, раздельный сбор макулатуры и многое другое.

С 2014 года в рамках программы En+ Group по восполнению водно-биологических ресурсов было выпущено более двух миллионов мальков пеляди. Фото: Марина ТЫРИНА

Промысловый возврат. Этим термином принято называть количество рыбы, которое может быть выловлено через определенный временной период из имеющегося на сегодняшний день исходного рыбопосадочного материала. Эксперты, расходятся во мнении насчет процента этого промвозврата и называют от 1 до 10%.

За несколько лет программы компании En+ Group по искусственному воспроизводству водных биоресурсов вложено порядка 12 миллионов рублей и выпущено около 2 миллионов мальков пеляди. Даже если брать минимальный коэффициент промвозврата в 1%, то водно-биологические ресурсы региона стали богаче на 20 тысяч особей рыбы. А это довольно весомый результат.