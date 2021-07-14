Тополь, упавший во время шквального ветра в Иркутске, сломал позвоночник стоявшему на остановке мужчине

Остановка, на которую рухнул тополь. Фото: Юлия Петрова

- «Помогите, 8 июля на остановке «Зимняя» в предместье Рабочем на моего отца упал тополь. В тяжелом состоянии он лежит в реанимации, прошу откликнуться очевидцев». Такой пост появился в иркутских соцсетях спустя почти неделю после тропического ливня с ветром, которые обрушились на Иркутск 8 июля. Тогда сильнейший дождь превратил городские улицы в реки. А от штормового ветра в некоторых районах города попадали деревья.

В тот же вечер, 8-го числа соцсети облетело фото из предместья Рабочее, где на улице Напольная, прямо на трамвайную остановку «Зимняя» обрушился огромный старый тополь. Он перегородил не только железнодорожные пути, но и автомобильную дорогу. Тогда еще никто и не знал, что дерево не только вдребезги разбило остановку, но и придавило стоявшего на ней мужчину – 58-летнего Андрея Семенова.

Попавшего под дерево мужчину заметили не сразу. Фото: Юлия Петрова

- Пост написала я, так как пострадавший мой отец, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Ирина Четвергова. – О том, что он получил серьезные травмы, я узнала только 12 июля. Дело в том, что с отцом мы пару недель не созванивались, так как он потерял телефон. О том, что с ним случилась беда, мне рассказала тетя.

По словам Ирины в момент, когда начался ливень и ветер, ее отец ждал на остановке трамвай. Тополь, стоявший рядом с двухэтажным деревянным домом, рухнул прямо него. Из-за кустов очевидцы даже не сразу заметили, что под деревом находится человек.

Дерево упало на проезжую часть. Фото: Юлия Петрова

- Я увидела в окно упавший тополь и сразу позвонила коммунальщикам, чтобы его убрали, - говорит жительница дома напротив Елена Деренько. – То, что там пострадал мужчина, узнала только когда на место приехала скорая помощь.

Дочери пострадавшего Андрея Семенова пока не удалось увидеть отца. Сейчас он находится в реанимации.

- Врачи говорят, что он в очень тяжелом состоянии, - говорит Ирина. - У него сломан позвоночник. Говорить не может и не понимает что происходит вокруг. В палату к нему меня пока не пускают. Прогнозов медики не дают.

Пострадавший Андрей Семенов сейчас в реанимации. Фото: предоставлено Ириной Четверговой

После того, как Ирина опубликовала пост в соцсетях, очевидцы прислали ей несколько фотографий и видео. Теперь женщина планирует писать заявление в полицию.

Обращались ли жильцы дома, рядом с которым рос старый тополь куда-нибудь с просьбой спилить дерево, пока неизвестно. В администрации Иркутска инцидент прокомментировали так:

- Сейчас специалисты комитета по управлению Правобережным округом и МКУ «Городская среда» проверяют все обстоятельства, - рассказали в администрации.