Когда закончатся дожди и придет жара, рассказали иркутские синоптики Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Дожди, косые дожди. Дожди с далекого берега…», а точнее с Монголии накрыли Иркутск накануне вечером и пока не собираются прекращаться. Когда же все-таки они пройдут и вновь в областной центр вернется лето, в КП-Иркутск спросили у иркутских синоптиков.

- Циклон, который пришел к нам из Монголии 13 июля, задел только южные районы региона и юг верхнеленских районов, - рассказала замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Дождь начнет затихать после обеда, ждем, что к вечеру выпадение осадков прекратится.

Жара вернется в Приангарье уже автра, 15 июля, обещают метеорологи. И хотя по области еще будут возможны локальные грозовые дожди, но в целом, воздух днем прогреется до +26…+31. В Иркутске, в том числе, ожидается +27…+29. В общем, небесная канцелярия намерена радовать сибиряков ближайшие дни, но недолго.

Так, в пятницу, 16 июля, в областном центре все еще без осадков и до +28…+30. В субботу иркутяне также смогут успеть выбраться на пляж или пикник. Но, делать это нужно в первой половине дня, когда столбики уличных термометров будут показывать +26…+28.

- В субботу к вечеру ожидается ухудшение погодных условий, к нам придет холодный фронт из Западной Сибири, - говорит Юлия Станиславовна. – 17 числа он затронет только западные районы Иркутской области.

А вот в воскресенье этот фронт доберется и до Иркутска. Снова готовьте зонтики и дождевики. Возможны грозы, порывы ветра при них достигнут скорости в 15-17 м/с.

- Конечно, понизятся и температурные показатели, в воскресенье в городе +23, - отмечает синоптик.

Ожидается, что фронт уйдет уже к понедельнику, тогда новая неделя начнется с хорошей погоды, но спрогнозировать это точно – пока сложно сложно. Фронт может задержаться в Приангарье еще и в понедельник.

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