В Интернет заходила только ради дополнительных уроков: выпускница из Улан-Удэ, получившая 299 баллов по ЕГЭ, рассказала, из-за чего потеряла один балл. Фото: личный архив

Несмотря на скомканный учебный год из-за пандемии коронавируса, некоторым выпускникам 2021 года не мешают бить рекорды ни занятия на «удаленке», ни другие ограничения учебного процесса. Например, не появилось никаких проблем в подготовке к экзаменам у 18-летней ученицы лингвистической гимназии №3 Улан-Удэ Юлии Алексеевой. Девушка стала настоящей рекордсменкой, получив 299 баллов по ЕГЭ. 100 – по русскому языку, 100 – по литературе, и 99 – по английскому. Выпускница рассказала, чего ей не хватило, чтобы округлить баллы до заветных трехсот.

- К ЕГЭ я готовилась два последних года, - рассказывает Юлия Алексеева. – Помимо школьных занятий, решила заниматься самостоятельно. Нашла в Интернете дополнительные курсы и уроки и заходила в сеть только ради них. Я очень люблю литературу и русский язык. Поэтому уделять на эти предметы больше времени мне было в удовольствие. Кстати, за результат по русскому языку я была уверена. А вот за литературу пришлось поволноваться.

Оказалось, что 300 баллов Юлии не удалось набрать из-за одной ошибке в тестовой части по английскому языку. Ее девушка допустила по невнимательности.

- 100 баллов по ЕГЭ отличается от 97 или 99 всего лишь одной ошибкой, - говорит Юлия. - Многие из моих друзей сдали экзамены на 97, 94. Они вполне могли бы быть на моем месте. Я вообще считаю, чтобы получить 100 баллов по предмету, нужно быть везунчиком, и только. ЕГЭ вещь не совсем предсказуемая.

Теперь Юлия хочет переехать в Санкт-Петербург и поступить на филологический факультет. Девушка обожает зарубежную филологию и в будущем мечтает писать научные статьи.

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