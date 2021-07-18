Как выбрать сладкий арбуз: секретами поделились иркутские эксперты Фото: Иван Макеев

Считается, что покупать арбузы лучше всего в середине августа, это подтверждают и эксперты. Но уже сейчас на рынках и в магазинах Иркутска можно приобрести эти сочные ягоды. Откуда к нам завозят арбузы и сколько они стоят? Как самому выбрать качественный продукт? «Комсомольская правда» попыталась ответить на эти вопросы.

Сколько стоит удовольствие?

-Арбузы хорошие, брат! Ташкент!- кричит продавец.

-А по цене сколько?

-43 рубля, дорогой!

Необычайно харизматичные продавцы из Средней Азии всеми возможными способами заманивают потенциальных покупателей посмотреть на их ягоды и фрукты и оценить по достоинству товар, который, конечно же, самый лучший и есть он только у них.

На рынке можно встреть арбузы из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, однако, расспросив продавцов о товаре, я не мог не заметить, что среди всего разнообразия полосатой ягоды больше всего именно груза из Ташкента. Кстати, именно они дешевле всего. Самая низкая цена, которую мне удалось обнаружить, равняется 40 рублей за килограмм. В супермаркете - от 38 до 66,5 рублей за килограмм.

Эксперты говорят, что урожай отечественного продукта в этом году значительно меньше из-за холодного лета, потому цены на российские арбузы, по сравнению с прошлым годом, выше.

Ладошка не помогает определить качество

-Выбрать вкусный арбуз, когда его уже сорвали, практически невозможно,- утверждает эксперт.

Как? Нас же все время учили, что по арбузу нужно постучать и, если звук будет гулким, сразу же брать, так как это показатель качества. Математики даже вывели формулу, чтобы определить качественный продукт, которая гласит: «Вес спелого арбуза должен быть примерно равен его длине окружности в кубе, умноженного на коэффициент 0,017». Лично я этой формулой никогда не пользовался, и подтвердить ее правильность не могу. Эксперт, кстати говоря, тоже:

-Нет. Качество арбуза определить можно только тогда, когда его еще не сорвали. Ну, или разрезать его и попробовать.

-Неужели нет никакого способа выбрать вкусный арбуз?- практически отчаявшись, спрашиваю я его.

-Есть два таких. Можно поверить продавцу на слово. Ну, или попробовать надавить на арбуз сбоку и послушать: хрустнет или нет. Если хрустит- значит, сладкий.

Выходит, такой способ имеется.

-Правда, результат тогда будет неточным,- оговаривается он моментально.- Так можно проверить только очень свежий арбуз. Привозные вряд ли будут хрустеть, т.к. полежали какое-то время на складе, поэтому на прилавках они уже не первой свежести.

Однако, рекомендации Роспотребнадзора, лично в меня, вселяют надежду. По их мнению, хороший арбуз крупный, имеет целостный покров, яркий и контрастный цвет, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, если не оранжевым. Спелый арбуз обязательно должен быть покрыт твердой блестящей коркой, а если ноготь легко прокалывает ее - значит, он не спелый. У зрелого арбуза усик и плодоножка непременно сухие.

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