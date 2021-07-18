23 населенных пункта попали в зону задымления от лесных пожаров в Иркутской области

В Иркутской области горит более 30 тысяч гектаров леса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока южные районы Иркутской области находятся во власти холодного фронта, принесшего в регион ливневые дожди и грозы, на севере сибиряки изнывают от жары. И проблема там сейчас другая – лесные пожары.

- В зону задымления сегодня попадают 23 населенных пункта в трех районах области, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пять из них находятся в Катангском районе, семь – в Киренском и 11 в Бодайбинском.

Дым несет в наш регион также со стороны Красноярского края и Якутии, где сейчас борются с возгораниями в лесах. Ситуацию постоянно мониторят специалисты. Так, сотрудники ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отчитались 18 июля, что случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано. Кстати, сами жители этих мест на дым пока не жаловались.

Между прочим, там 18-19 июля сохраняется высокая пожароопасность лесов 4 класса и чрезвычайного – 5 класса. Сегодня на севере Приангарья будет также жарко, метеорологи обещают днем до +33 градусов.

Стоит отметить, что за последние сутки количество городов, деревень и поселков, попадающих в зону задымления, стало меньше. Еще накануне спасатели сообщали о том, что дым окутал 38 населенных пунктов в 5 районах Иркутской области.

Кстати, по данным «Иркутской базы авиационной охраны лесов» в регионе лесные пожары сейчас действуют на площади больше 30 000 гектаров, плюс площадь локализованных возгораний - более 4600 гектаров. В северных районах региона действует введенный 17 мая особый противопожарный режим, а на территории Катангского района с 5 июня и вовсе - режим ЧС.

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