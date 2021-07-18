Синоптики рассказали, когда в Иркутске закончатся дожди и вернется солнечная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

То дожди из Монголии, то холодный фронт со стороны Красноярска… Небесная канцелярия практически не баловала сибиряков жаркими деньками на уходящей неделе. Их было, как говорится, раз, два и обчелся. А какая погода в Иркутске ждет нас в предстоящие дни? Вернется ли жара или всю неделю на работу с собой нужно будет брать зонт?

Холодный фронт, который пришел в Иркутскую область из Западной Сибири, судя по всему, в Приангарье решил задержаться. Дождик будет накрапывать до вечера воскресенья. Ближе к ночи осадки прекратятся, за окном в темное время суток будет +12.

В понедельник, 19 июля, синоптики Гидрометцентра России снова обещают иркутянам дождь. Вероятность его 67%. Но по сравнению, с ливнями в выходные дни, это будет мелочь, ведь метеорологи прогнозируют всего 0.1 миллиметр осадков. Но небо будет затянуто облаками. Воздух в этот день в областном центре прогреется до +22 градусов.

Солнышко начнет проглядывать сквозь тучи во вторник, тогда столбики уличных термометров покажут +27, ветер подует со скоростью всего лишь 3 м/с, дождик если и пойдет, то будет небольшим. Такая же картина ждет жителей Иркутска и в среду, 21 июля. Только будет чуть прохладней, днем до +24.

Прогноз погоды в Иркутске с 19 по 24 июля от Гидрометцентра России. Фото: Гидрометцентр России

Абсолютно солнечным днем на предстоящей неделе с 19 по 25 июля можно назвать четверг. Метеорологи обещают до +27 и не единой капли. Увы, но в ночь с четверга на пятницу начнутся дожди, на графике сотрудников Гидрометцентра России 23 июля снова отмечен дождь и до +23 градусов. В субботу, 24 числа, синоптики обещают до +24 и осадки.

Стоит отметить, что портал «Гисметео» обещает всю неделю дожди, а в среду, четверг, пятницу и воскресенье - вовсе грозы. По его данным, жаркие солнечные дни вернутся в регион только во вторник, 27 июля. Так что будем верить в лучшее, но зонт все же лучше держать на видном месте.

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