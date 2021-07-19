Когда в Иркутск вернется 30-градусная жара, рассказали синоптики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске снова начала меняться едва ли не каждый день. После жаркой субботы, когда столбик термометра показывал +29 градусов, наступило дождливое воскресенье и пасмурный понедельник. Впрочем, осадки и облачность в нашем городе надолго не задержатся. Синоптики рассказали, когда в столице Приангарья вновь выглянет солнце.

- 20 и 21 июля воздух в Иркутске вновь прогреется до +25, +29 градусов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Осадков не ожидается.

Небольшой дождь в Иркутске может пойти в первой половине дня 22 июля. При этом все равно будет довольно тепло: до +24, +26 градусов. Что касается прогноза на всю неделю, то температура до самых выходных ожидается выше нормы и без осадков. Но это в Иркутске. По области все же возможны небольшие дожди.

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