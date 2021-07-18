Налегают на конфеты и шоколад: чем злоупотребляют сибиряки, рассказали в Иркутскстате Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Приангарья тратят на питание в среднем около 6 тысяч рублей в месяц. Иркутскстат провел исследование и достаточно точно выяснил то, что сомнению не поддается и так: в основном эти деньги идут на мясо, молочку, хлеб и всевозможные сдобы. Без этого сибиряки не представляют себе нормальный обед.

Надо сказать, что в целом наше питание вполне себе разнообразное. Обычный работающий и зарабатывающий горожанин (по крайней мере, около 70%) каждый день или несколько раз в неделю ест мясо, пьет молоко. Примерно столько же тех, кто ставит на стол и овощи. Благо, у многих свои дачи.

А вот с рыбой напряженка, ею лакомится только около половины иркутян. Это же касается сыра и фруктов, хотя они в меню необходимы. Зато каждый третий практически ежедневно налегает на шоколад и конфеты.

- Злоупотребление сладкой и жирной, калорийной пищей негативно сказываются на фигуре, - говорят в Иркутскстате.

Ну еще бы! Выяснилось, что лишь треть участников этого обследования не имеют лишнего веса. Каждый четвертый при этом страдает ожирением. Какие из продуктов в Иркутске подорожали, а на какие цена снизилась - читайте здесь.

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