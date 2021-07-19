Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 июля: больше 11 300 человек сегодня болеют COVID-19 в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 19 июля. В Иркутской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 398 человек. Предыдущие два дня было больше четырех сотен случаев заражения. Неужели пошло на спад? Хотелось бы верить, но эксперты говорят, что о выходе на плато говорить пока рано, слишком много больных, большое число госпитализированных.

По данным оперативного штаба региона в Приангарье COVID-19 сегодня больны 11 368 человек. 5325 из них лечатся дома, в больницах находятся 6043 инфицированных, в тяжелом состоянии 19 июля 340 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 июля: переболели COVID-19 в регионе 7165 детей

За сутки выздоровели 29 человек, 16 из них – дети. Всего в Иркутской области новой коронавирусной инфекцией переболели уже 71 786 сибиряков, в этом число 7165 несовершеннолетних. Мутировавший вирус, по словам медиков, теперь опасен не только пожилым людям, но и для молодежи и даже детей, инфицируются даже младенцы.

Увы, победить заразу получается не у всех. Сегодня стало известно о смерти еще 35 человек от COVID-19, а также еще четверых с таким же диагнозом – от иных болезней. Всего за время пандемии регион потерял уже 3782 зараженных: причиной смерти коронавирус стал в 3432 случаях.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 июля: до 500 человек в день могут прививать в новой мобильном пункте

Будет работать без предварительной записи, как и мобильные пункты вакцинации в торговых центрах. В «Сибэкспоцентре» сегодня, 19 июля, открылся в 08:00 утра еще один прививочный кабинет. Вернее целых пять. Работать они будут до восьми вечера.

Максимум привить за день там готовы до 500 человек. Сейчас обсуждается вопрос о создании пунктов вакцинации в медицинских кабинетах при школах, чтобы все работники образовательных учреждений с началом учебного года могли пройти курс вакцинации.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 июля.

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