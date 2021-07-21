Выдавила прыщик и едва не умерла: иркутские врачи успели спасти школьницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто бы мог подумать, что после выдавливания обычного прыщика на лице можно загреметь на операционный стол и в реанимацию? Но именно это и произошло с 15-летней девочкой из Иркутска. После того, как она расковыряла кожу, на этом месте началось сильное воспаление. Спустя три дня она пошла к врачам - подбородок опух и болел.

Ей поставили диагноз флегмона. Как поясняют медики Ивано-Матренинской детской клинической больницы, которые и спасали подростка, это "гнойное воспаление нескольких клетчаточных пространств, не имеющее четких границ".

- Срочно на операцию! - скомандовали врачи.

Увы, после хирургического вмешательства девочка все равно оставалась в тяжелом состоянии. Оказалось, что инфекция уже проникла в кровь. Результат - сепсис и пневмония. Дело крайне серьезное. Подростка положили в реанимацию.

К счастью, все обошлось. Спустя пару дней юной пациентке стало лучше. Сейчас она лечится в отделении, состояние больше не вызывает опасений.

Иркутские медики говорят, что это редкий случай, когда инфекция из маленькой ранки так быстро поражает весь организм. Но в целом осложнения после выдавливания прыщиков - например, фурункул, абсцесс, - лечить им приходится довольно часто. А если вовремя не обратиться за помощью, то последствия тоже могут оказаться весьма опасными.

- Напоминаю, что прыщи давить нельзя, их можно лишь подсушивать специальными салициловыми, цинковыми средствами (мази, пасты, лосьоны). Нужно соблюдать гигиену лица, в идеале - подобрать правильный уход совместно со специалистом (врач-дерматолог), - прокомментировала челюстно-лицевой хирург больницы Светлана Скорнякова.

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